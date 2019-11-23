Çavuşoğlu'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, “Öğretmenlik; insanlık tarihi boyunca güzellikleri büyütme ve yayma çabasını taşıyan kadim bir meslektir. Öğretmenlik mesleğinin tarihi ise medeniyetin gelişim tarihiyle beraber seyreder zaman içinde” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu mesajına söyle devam etti:

“Öğretmen ile öğrenci arasındaki bağ, okulun bitimiyle sınırlı kalmaz ömür boyu devam eder. Öğretmenlerimiz, milletimizi aydınlık bir istikbale hazırlayan, yarının daha güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurup yaşatacak nesiller yetiştirme azminde olan bilge kişilerdir. Onlar zorluklar karşısında yılmadan yorulmadan kutsal mesleklerinin gereğini yerine getirme aşkından vazgeçmezler. Onların fedakârca yaptıkları hizmetler neticesinde milletler ayakta durur.

Eğitimcilerimizin, çağın gerektirdiği şartlara karşı donanımlı, düşünen, üreten bireyler yetiştirmek kararlılığında olmalarının değeri bugün daha çok anlaşılmaktadır. Ülkelerini ve milletlerini karanlıktan aydınlığa çıkaran, karışıklıktan istikrara kavuşturan insanlar, mesleğini aşkla yapan öğretmenlerin yetiştirdiği örnek ve öncü kişilerdir. Her dönemde özgüven sahibi, milletini seven, içinde yaşadığı toplumun değerlerine bağlı, geçmişine saygılı, gelecekten ümitli nesiller, öğretmenlerimiz sayesinde mümkün olacaktır.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anarken, yarınların mimarı olan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü´nü gönülden kutluyor, meslektaşlarımı saygı ile selamlıyorum.”

23/11/2019 16:14