Çavuşoğlu’ndan Tatar’a gönderme: Bizim atadıklarımızda yanlış yok!

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde YÖDAK üzerinden üstü kapalı olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi “Bizim atadıklarımızda yanlış yok” dedi.

Artık çok mütevazi olmayacağım diyerek söze başlayan Çavuşoğlu “Bizim atadıklarımızda yanlış yok. Yani yanlış olan çok böyle kurullardan geçip farklı paylaşımlara girenlerden oluşmaktadır. Bizim atadığımızda şöyle bir hak doğuyor ola ki yanlış yapılmışsa görevden alma yetkimiz var ama bu kurguladığımız demokratik özerk yapı çerçevesinde hatalı birini oralara getirirsek 5 yılımıza mal oluyor. O 5 yılda da sistem darmadağın oluyor. Özerk kurullar korunsun ama görevden alma koşulları yeniden en erken zamanda gözden geçirilmesi gerekiyor.” ifadeleri kullandı.

Çavuşoğlu’nun konuşmasını tamamlamasının arından CTP Milletvekili Ongun Talat'ın, "Buna Cumhurbaşkanlığı da dahil mi" sorusunu yöneltti Nazım Çavuşoğlu ise "Herkes dahil olabilir. Ben birisini ayırmadım. Sen illaki onu duymak istiyorsan ben birisini ayırmıyorum” dedi.