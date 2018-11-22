Çavuşoğlu'ndan vize serbestisi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Bugün de Türkiye AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kere daha vurguladık. Türkiye AB'ye aday ülkedir. Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye'yi dışlayan, aday bir ülke olduğunu inkar eden açıklamaların hiçbir önemi yoktur. Komisyon sözcüsünün yaptığı açıklama önemlidir. AB'nin özellikle kilitlediği kapıları kendi için açması gerektiğini öneriyoruz.

18 MART MUTABAKATI

Diğer taraftan 18 Mart Mutabakatı'nın tam anlamıyla her iki tarafın uygulaması iki tarafın yararınadır. İyi bir iş birliğimiz var ama AB'nin 18 Mart Mutabakatı'nın bazı koşullarını uygulaması gerekiyor. Türkiye'den Yunan adalarına geçen kaçak mülteci sayısı istediğimiz düzeye düşmüştür. Bu mutabakatın içinde 5 fasılın açılması var fakat bazı ülkeler sebebiyle bu fasıllar açılmamıştır.

Gezi olaylarından bu yana halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti devirmek için çok sayıda girişimler oldu. Yüksek Düzeyli Siyasi Toplantıları'n yanında AB ile diğer alanlarda da ilişkimiz var. Bu toplantıları önümüzdeki süreçte de sürdürmemiz gerekiyor. Avrupa'da parlamento seçimleri var, Brexit devam ediyor.

AB'NİN PKK KARARI

Bizim de terörle mücadelemizde somut destek beklememiz bizim en doğal hakkımızdır. En son PKK ile Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı karar önemlidir. PKK bir terör örgütüdür. Fakat PKK'nın AB kurumlarında ve AB üyesi ülkelerde sık sık boy göstermesi, bu terör örgütünün paçavralarının taşınması bizim kabullenebileceğimiz bir durum değildir.

AB'DEKİ FETÖ MENSUPLARI

FETÖ mensuplarının AB ülkelerinde sığınmacı olarak kabul etmesi de halkımızın kabul etmeyeceği bir durumdur.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Gerçek sorumlular ortaya çıkmalı. Bugüne kadar Suudi Arabistan'dan çelişkili açıklamalar geldi. Suudi Arabistan'ın iş birliği tekliflerini kabul ettik. İş birliğinden ne beklediğimiz önemli. İş birliğinden beklentiler sadece bizden bilgiler almak, deliller almaksa bu doğru değil. İş birliğinin amacı ayrı soruşturmalar yaparak bilgileri paylaşmaktır. Suudi Arabistan tarafından hiçbir bilgi verilmedi. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili uluslararası toplumdan hem bize hem BM'ye soruşturma talepleri geliyor. 3 raportörün BM genel sekreterliğine bağımsız soruşturma çağrısı göndermesi önemlidir. Biz bundan sonra Suudi Arabistan başta olmak üzere herkesle iş birliğine varız.

AB'NİN MÜLTECİ YARDIMI

Biz tüm yaptığımız çalışmaları şeffaf bir süreçle AB ile beraber yürütüyoruz. O nedenle zaten 2016 yılına kadar ilk olarak 3 milyar verilmesi gerekiyordu. 18 Mart Mutabakatı'na baktığımız zaman AB'den gelecek paralar Suriye'nin günlük ihtiyaçları için de kullanılmaktadır. Göç Mutabakatı'na göre 5 fasıl daha açılacak. Fakat bu karar rağmen Türkiye ile müzakereler yeni bir fasıl açılmasın şekline dönüyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele özellikle hem bizim hem de AB için önemlidir. Ülkemiz ve AB ülkeleri terör saldırılarına maruz kalmıştır. Her alanda AB ile yakın iş birliği içinde olmamız iki tarafın yararınadır. AB'den somut destek beklemek en doğal hakkımızdır. En son PKK ile ilgili alınan karar önemlidir. AB ile terörle mücadelemizde daha çok destek bekliyoruz.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi her iki tarafın yararınadır. Son zamanlarda AB tarafında İPA kesinti gördük. Bu kesintiler Türkiye ekonomisini batırmaz ama Avrupa Birliği imajını olumsuz etkiler.

VİZE MUAFİYETİ

Vize muafiyeti konusu ele aldık. Vize serbestisi için 72 kriterden 7 kriter kalmıştı. 6'ya düştü. Ne yapacağımızı bugünkü toplantıda da ele aldık. İnşallah bir an önce vize serbestisine de geçmiş olacağız.

BÖLGESEL KONULAR

Balkanlar, Suriye, Irak, Libya, Yemen gibi konuları ele alacağız.

Federica Mogherini'nın konuşmasından satır başları:

Bugünkü toplantıyı çok verimli bir toplantı olarak değerlendirmek istiyorum. Düşüncelerimizi, vizyonumuzu ve gelecek hedeflerimizi görüşme imkanımız oldu. Son derece pozitif, yapıcı, açık ve dürüst bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Memorandumu konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Bunun uygulanması oldukça önemlidir. Türkiye'nin bu konudaki öneminin altını çizmek istiyoruz. Büyük bir insani krizi önleme açısından önem taşımaktadır.

AB Türkiye'ye göç krizinde destek vermeye devam edecektir. Bizim ortaklığımız ve iş birliğimiz oldukça önemli. Suriye, Irak, İran, Orta Doğu barış süreci ve körfez bölgesi açısından da önemlidir. Türk hükümeti ile bir bilgi grubumuz var. AB Türkiye'yi güçlü görmek istiyor. Birlikte çalıştığımız konumda Türkiye'nin refah içinde demokratik bir ülke olmasını istiyoruz.

Türkiye'nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Ortak çalışmalarımızda yoğun bir gündem var. Yüksek düzeyde toplantılar takvimi var. Bütün bölgesel dış politika konusunda beraber çalışmak istiyoruz.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Avrupa'nın bu noktadaki konumu en baştan beri net olmuştur. Tamamen güvenilir ve şeffaf bir soruşturma olmasını bekliyoruz. Bu da henüz tamamlanmadı. Bu korkunç cinayet konusunda ilgili kişiler hesap verebilmelidir. İdam cezasına karşıyız. Kendi değerlerimiz ve kendi uygulamalarımız konusunda tam bir soruşturmanın yapılması gerekiyor.Uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Türkiye ile beraber çalışıyoruz. Bu da ele alacağımız önemli konulardan bir tanesi.

Johannes Hahn'ın konuşmasından satır başları:

Birlikte teknik düzeyde ve siyasi düzeyde pek çok alanda çalışmalarımızı yapıcı şekilde gerçekleştirmeye devam etti. Biz yakın komşularız. Ortak çıkarlarımız söz konusu. Aramızda güçlü bir siyasi diyalog var ve aynı zamanda bu ilişkileri ortak çıkarları geliştirmek amacıyla çalışacağız.

VİZE SERBESTİSİ

Vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi alanlarında birlikte çalıştığımızda çok başarılı oluyoruz. Vize konusunda yeşil ışık yakmayan AB ülkelerini ikna etmeye çalışıyoruz. Bu müzakerelerin başlamasını bir fırsat olarak görüyorum.

GÖÇ SORUNU

Göçle ilgili Türkiye'deki çalışmaların iki taraf için de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Mülteci zorlukları için hem Türkiye hem de AB'nin yaptığı çalışmalar önemli. Türkiye'nin mülteciler konusunda gösterdiği çaba önemli. Bu çalışmaların farkındayız.

Yargıdaki reform konusunda ve aynı zamanda, insan hakları sözleşmesine dair atılmış adımlar konusunda görüştük. Bu konularda destek vermek istiyoruz.

Ancak bir kez daha şunun altını çizmek istiyorum ki, bazı konularda kaygılarımız devam etmekte. Akademisyenlerin, insan hakları savunucularının geçen hafta karşılaştıkları olaylar konusunda kaygımızı belirtiyoruz.

Osman Kavala'nın insan hakları aktivistinin OHAL'in bitmesine karşın demokratik çalışmaların etmesini istiyoruz. Özellikle de ceza süreçlerinin masumiyet karinesi temelinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu başarılı iş birliğimizi işe yaraması konusunda vize serbestisi konusunda baktığımız zaman üzerinde çalışılması gereken belli kriterler var ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye açısından iyi bir ivme kazanması var. İş birliğimize bakıldığında sadece göçle bitmiyor, aynı zamanda enerji ve ekonomi konusunda çalışmak istiyoruz. 18 Aralık'ta görüşeceğiz. Türkiye AB'nin altıncı büyük ticari ortağıdır. Ekonomik durum içindeki güven duygumuzu devam ettirmemiz gerekmektedir.

AB İLE FASIL KONUSU

AB'nin konumu çok belli diye düşünüyorum. Konsey konusunda kararlar var. Şu an herhangi bir fasılın açılması söz konusu değil. Tekrar ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda çaba var AB ülkeleriyle beraber. Bu gelecek için yolumuzu açacaktır diye düşünüyorum fakat herhangi bir tahminde bulunmak istemiyoruz. Bu durum değişiklik gösterecektir. Değer temelli bir yaklaşım var. Gerçekleştirilebilir, gerçekçi hedeflerimiz var. Somut sonuçlar alınası gerekmektedir. Ekonomik iş birliği, göç, güvenlik, enerji konuları ve çevre konusu var.

MÜLTECİ YARDIMI

Mültecilere yardım konusunda şunu da söylemek istiyorum. Finansman konusunda kaygılar olduğunun farkındayız. Bu AB'nin iç sürecidir. İki gün önce nihai karar verildi. Avrupa Sayıştayı bizi bazı konularda eleştiriyor. Para çok hızlı bir şekilde harcandı denebiliyor. Türk hükümeti tarafında da uygulamanın gecikmesi konusunda kararlar var. İkinci ödemede gecikme olmayacak.