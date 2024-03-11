Çavuşoğlu’ndan YÖDAK konusunda sert açıklama…

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu mecliste YÖDAK ile ilgili dikkat çeken bir konuşma yaptı “YÖDAK’tan tek bir beklentimiz vardı adam gibi üniversiteleri denetlemesi!” ifadelerini kullandı.

YÖDAK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir sorun olduğuna dair çok basit bir yaklaşım olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu “Böyle bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. YÖDAK’la bizim aramızdaki ilişki bizim açımızdan kurumsaldır. YÖDAK açısından kişisel olabilir” dedi.

Nazım Çavuşoğlu’nun konuşması şöyle

YÖDAK üyeleriyle tüm üniversitelerin rektörleri ile bakanlığın personeliyle yapılan Yüksek Strateji Eylem Planı’yla ilgili sürdürmeleri gereken işleri yürütmeme konusunda çok direngen davrandıkları aşikardır.

Bilmenizi isterim ki Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu ülkede yükseköğrenimle görevleri sınırlandırılmıştır ve bellidir ama biz hiçbir zaman kendimizi o sınırların içerisinde görmedik. Yükseköğrenimin yasal olarak yetkimizde olan kısmından da olmayan kısmından da siyaseten sorumlu olduğumuzu düşünerek her şeyden sorumlu gördük kendimizi. Çünkü bugüne kadar yükseköğrenimin yaşadığı tüm sıkıntıları yurt içinde yurt dışında muhatap olarak biz sürdürmekteyiz. Onlarca protokol imzalayarak bu sorunları çözmekteyiz. Bu günler gelmeden ben bu kürsüde defalarca söyledim.

Bizim YÖDAK’tan tek bir beklentimiz var o da adam gibi üniversiteleri denetlemek. Bunun altında sorgulanması gereken birçok şey kimse tarafından sorgulanmadı hep olay Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖDAK arasında yetki karmaşası var. Hiçbir yetki karmaşası yoktur.

Gelinen aşamada sıkıntılarımızın büyük olması beklenmektedir inşallah hep birlikte çalışarak aksayan taraflarını da çözerek önümüze bakmaya devam edeceğiz. Bu musibetten ders alarak. Bu günlerin geleceği çok sürpriz olmaması gerekiyor birçoğumuza.