HABER KIBRIS

Çavuşoğlu’nu, Özersay karşıladı

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03/05/2019

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Çavuşoğlu’nu, Özersay karşıladı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Girne’de düzenlenecek Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Medya Buluşmasının açılış oturumuna katılmak üzere bu akşam 19:30'da KKTC'ye geldi.

Çavuşoğlu'nu Ercan Havalimanı'nda, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı.

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, konuk bakan onuruna bu akşam yemek verilecek. Başbakan Tufan Erhürman’ın ev sahipliğinde verilecek yemeğe Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılacak.

Çavuşoğlu, yarın Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşmasının açılış oturumuna katılacak. Oturum, 09.30-10.45 saatleri arasında olacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşecek. Akıncı, Çavuşoğlu’nu saat 16.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edecek.

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TAGS: Çavuşoğlu’nu, Özersay karşıladı, haber, kıbrıs,
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