Çavuşoğlu:Türkiye,Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir radyo programında güncel gelişmeleri değerlendirdi…

Kıbrıs konusuna da değinen Çavuşoğlu, bir kez daha taviz verilmeyceğinin altını çizdi. KKTC ile Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar savunulacağını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin ada etrafında sondajlara başlayacağını söyledi.

Çavuşoğlu ‘Kıbrıs etrafında şimdi biz de sondajlara başlıyoruz. Artık Türkiye’nin sondaj gemisi var. Türkiye’nin kapasitesi büyük. Geçmiş aylarda biliyorsunuz bazı sondajları, İtalyanlar dahil engelledik. Ama biz de bu bölgede sondaj yapıyoruz. Ekonomik çıkarlar bakımından da doğalgaz, petrol, Kıbrıs’ın etrafındaki zenginlikler bakımından da KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz.” ifadesini kullandı.