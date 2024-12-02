Çavuş'tan, Dünya Engelliler Günü mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş’un mesajı şöyle:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bizlere yalnızca engelleri değil, bu engelleri aşmanın ne kadar önemli olduğunu da hatırlatıyor. Hayat, hepimiz için farklı zorluklar barındırıyor. Ama bir gerçeği unutmamalıyız: Engelli bireylerimizin güçlü duruşu, hayata tutunma azmi ve başarıları hepimize ilham veriyor. Bizim görevimiz ise onların hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaç duydukları destekleri vermek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Asıl engelin, kalplerde ve zihinlerde olduğunu biliyoruz. Sevgiyle, anlayışla ve dayanışmayla her engelin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Bu özel günde, tüm engelli bireylerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyor, her birinin hayatımıza kattığı güzellikler için yürekten teşekkür ediyorum. Engelleri birlikte aşmak dileğiyle.”