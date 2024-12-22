Çavuş’tan taziye mesajı

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22/12/2024

Çavuş’tan taziye mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Muğla’da gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Çavuş’un mesajı şöyle:

“Muğla’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanına Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, Türk milletine başsağlığı diliyorum. Görevleri başında büyük bir fedakârlıkla mücadele eden kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun”

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Çavuş’tan taziye mesajı
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