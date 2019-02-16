Çay ağacı yağının mucizeleri

New York'taki Mount Sinai hastanesinin kozmetik ve klinik araştırmalar müdürü Joshua Zeichner, “Çay ağacı yağı, ciltte sivilce yapan bakterilerin seviyesini düşürerek ve iltihaplanmayı azaltıyor. Fakat hastalarımın çoğu, sivilcelerine çay ağacı yağı sürdükten sonra cilt tahrişiyle ofise geliyor" diyor.

Çay ağacı yağı doğal olabilir ancak bir maddenin doğal olması daha az doğal bir üründen daha etkili veya daha yumuşak olduğu anlamına gelmez. Saf çay ağacı yağı cildi tahriş edici olabilir. Bu kuruluk, yanma, kaşıntı ve soyulmayla sonuçlanabilir.

Cilt bakım ürünlerine genellikle reaktif değilseniz, sivilcenizde çay ağacı yağı kullanmak faydalı olabilir. Ancak çay ağacı yağı kullanmanın en önemli anahtarı saf halde bulunan çay ağacı yağını jojoba, aspir veya argan yağı gibi yağlarla seyreltmektir. Koyu bir cam şişede, 15 damla çay ağacı yağına iki çay kaşığı tercih ettiğiniz bir yağ koyup karıştırın. Bu seyreltme cildinizde tahrişe yol açmayacaktır. Sabah ve akşam olmak üzere, düzenli kullandığınız zaman birkaç gün içerisinde iltihaplı sivilcelerin sönmeye başladığını göreceksiniz.

Myrtaceae(mersingiller) familyasından olan çay ağacının bilinen diğer adı Hint defnesidir. Avustralya kökenli ağacın pekçok türü vardır. Özellikle melaleuca alternifolia türü yapraklarından antibakteriyel özelliği olan bir yağ elde edilir. Çay ağacı Avustralya özgü ve yayılım alanı geniş ağaç veya büyük çalı türlerindendir. Genellikle akarsu boylarında ve bataklık alanlarda yetişir.

Çay ağacı adının kullanılması Kaptan James Cook'a dayanır. Gemideki tayfalar, ağacın yapraklarını kaynatıp çay yerine kullanmışlardır. Yaprakları içilen bu ağaca Cook ve tayfası Çay Ağacı adını verdi. Çay ağacının yapraklarından damıtılarak yapılan çay ağacı yağı Batı bitkisel tıbbına yakın zamanda dahil olmuştur.

Yapraklarından yapılan çay bir dizi sağlık sorunu için içilirdi. Ancak çay ağacı yağı, 1920 yılında yapılan bir çalışmada güçlü bir antiseptik olduğu kanıtlanana dek yaygın olarak kullanılmadı. Avustralyalı doktorlar çay ağacı yağını yaraları temizlemek ve ameliyat kesiklerini iyileştirmek için kullanmaya başladılar. Bu bitkiden elde edilen yağ evlerde yerini, deri sorunları ve mantar enfeksiyonları için almaya başladı. Çay ağacı yağının güçlü antibakteriyel ve antifungal özellikleri vardır.

ÇAY AĞACI YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

* Çay ağacı yağı cilde faydaları yönünden fark yaratan bir üründür. Çay ağacı yağı sivilce konusunda aradığınız şifayı size verecektir. Ürünü satın alıp yüzünüze damlatmanız büyük yardım sağlar. Çay ağacı yağı sivilce lekeleri üzerinde de etki gösterir.

* Çay ağacı yağı uçuk çıktığı zaman başvurulacak bir çözüm yoludur. Uçuğu fazla sıkıntı yaratmadan çözmek konusunda başarılıdır.* Çay ağacı yağı tırnak batması türü sorunlara tam bir ilaçtır. Batma nedeniyle gerçekleşen iltihaplanmalar sizi üzüyorsa biraz yağ sürerek problemin oluşmasını önleyebilirsiniz.

* Çay ağacı yağı saç bakımı konusunda muhteşem bir seçenektir. Çay ağacı yağı kepek sorunu gibi sık görülen durumların tedavisinde kullanılabilir. Çay ağacı yağı bit şeklindeki ilerlemiş saç sorunlarını da çözebilir.

* Mantar probleminiz varsa ve kara kara ne kullansam diyorsanız çay ağacı yağı ayak mantarı için iyi bir seçenek oluşturur. Çay ağacı yağı tırnak mantarı sorununu da kökünden tedavi edebilecek güçtedir.* Çay ağacı yağı diş eti iltihaplarını ve yaralarını geçirmek amacındaysanız iyi bir tercihtir.* Çay ağacı yağı kirpik bakımı ve kirpiklerin uzaması, daha gür olmaları için sürülebilir.