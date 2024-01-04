Çay, kahve ve sigara lekelerini silgi gibi siliyor

Diş macunu reklamlarının ortak sloganında da dediği gibi 'Güzel gülüşün sırrı inci gibi beyaz dişleri de!' Fakat bazı diş beyazlatıcı macunların içerisinde bulunan kimyasal maddeler sağlık açısından sorun teşkil edebileceği gibi, diş minesine de zarar verip daha büyük problemlere yol açabiliyor. Evde uygulanan doğal yöntemler sayesinde dişleriniz eskisinden çok daha beyaz olabilir.

Diş macunu reklamlarının ortak sloganında da dediği gibi 'Güzel gülüşün sırrı inci gibi beyaz dişleri de!' Fakat bazı diş beyazlatıcı macunların içerisinde bulunan kimyasal maddeler sağlık açısından sorun teşkil edebileceği gibi, diş minesine de zarar verip daha büyük problemlere yol açabiliyor. Evde uygulanan doğal yöntemler sayesinde dişleriniz eskisinden çok daha beyaz olabilir.

Sağlıklı dişler genel olarak sağlığın temel taşıdır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Onlar olmadan sadece iyi yemek yiyemezsiniz, aynı zamanda düzgün konuşabilmeniz için de gereklidirler . Diş minesi vücudunuzdaki en sert maddedir ve ağız sağlığı bozulduğunda bu ciddi sorunlara neden olabilir. İşte daha iyi görünen daha sağlıklı dişler için 6 ipucu:

ANANAS

Ananas, dişlerdeki lekeleri ortadan kaldırmada mükemmel olan bromelain bileşiğini içeren tek besindir. Ayrıca antiinflamatuar özelliğinden dolayı diş etlerindeki ağrıyı ve şişliği de azaltır.

KAHVENİZE VE ÇAYINIZA SÜT EKLEYİN

Dişlerinizin parlak görünmesini sağlamak için öncelikle ağzınıza ne koyduğunuza dikkat etmelisiniz. Emaye lekelenmesi gıdaların kimyasal özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Asitli yiyecekler diş minesine zarar verdiği için lekelenir ve kahve veya çay gibi yüksek düzeyde tanen içeren yiyecekler ağzın asit dengesini değiştirdiği için lekelenir.

Asitliğini zayıflatmak için kahvenize veya çayınıza süt dökün ve domates soslu yemeklere daha fazla peynir ekleyin. Sütte bulunan bir protein olan kazein, dişlerdeki renk bozulmalarını azaltmada etkilidir.

DİŞLERİNİZİ BEYAZLATACAK TIBBİ MÜDAHALELER YAPTIRMAYIN

Güzellik sektörünün sizi inandırdığının aksine dişlerinizin beyaz olmaması gerekiyor. Doğal olarak zamanla daha fildişi renginde görünecekler. Dişlerinizi beyazlatmak diş minenizi zayıflatır. Emaye bir kez gittiğinde geri gelmez.

TÜKÜRÜK BEZLERİNİ ÇALIŞTIRIN

Tükürük, dişlerinizi sürekli yıkayarak, kötü bakterileri temizleyerek, diş minesini kalsiyum ve fosforla güçlendirerek korumanıza yardımcı olur. Ağzınız yeterince tükürük üretmeyi bırakırsa dişleriniz kurur, ağzınızın asit dengesi değişir ve diş minesini tahrip eden bakteriler kontrolden çıkar.

Gün boyunca mümkün olduğu kadar su için ve tükürük üretimini teşvik etmek için şekersiz sakız çiğneyin. Ağız kuruluğu antidepresanlar gibi birçok ilacın da önemli bir yan etkisidir ve tükürük bezlerinin etkinliğini azaltabilir. İlaç kullanıyorsanız her zaman elinizin altında su bulundurmanız yararlı olabilir.

PİPET KULLANIN

Görünüşe göre sadece ne içtiğiniz değil, aynı zamanda onu nasıl içtiğiniz de dişlerinizi etkiliyor. İçecek tüketme yönteminiz de ağız sağlığınızı etkileyebilir. Uzun yudumlar almak ve sıvıyı ağzınızda tutmak, dişleri içecekteki şekere ve asitlere maruz bırakacağından lekelenmeye ve diş minesinin aşınmasına katkıda bulunabilir. Bu şekilde kutulardaki şekerli içecekler hem ne, hem de nasıl açısından en kötüsüdür. Bu durumun önüne geçmek için pipet kullanın.

AĞIZ BAKMINI AKSATMAYIN

Günde 2 kez dişlerinizi fırçalamak önemlidir ancak bunu yalnızca bir kez yapabiliyorsanız yatmadan önce yapın. Uyku, yutkunmadığınız ve ağzınızı çalkalamadığınız zamandır ve tükürük üretiminiz yavaştır, dolayısıyla dişlerinizdeki plak birikimi durgun kalır ve sorunlara neden olur. Ağız kuruluğuna ve çürük riskinin artmasına neden olabilir. Bununla birlikte diş fırçanızı sert şekilde kullanmayın ve diş ipi kullanmayı da ihmal etmeyin.