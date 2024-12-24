Çay ve kahve açıklaması: Meğer kanser riskini azaltıyormuş

Çay mı kahve mi? Taraf tutmaya gerek yok. Çünkü hem çay hem de kahve içenler kazanan gibi görünüyor. Çalışmalar, kahve ve çay içmenin baş ve boyun kanseri geliştirme şansını azaltabileceğini öne sürüyor. Yani, ister çay sever ister kahve insanı olun, kazanan takımdasınız.

Son zamanlarda yapılan bir analiz, çay veya kahve veya her ikisini birden tüketen kişilerde baş ve boyun kanseri ve ağız ve boğaz kanseri geliştirme riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, kahve ve çayın potansiyel olarak koruyucu bir etkiye sahip olduğunu öne süren çok sayıda çalışmadan elde edilen verileri analiz etti.



Baş ve boyun kanserleri dünya çapında yedinci en yaygın kanser türüdür ve düşük ve orta gelirli ülkelerde artış göstermektedir. Sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları kanser riskini artırabilir.

Kahve ve çayın baş ve boyun kanserleri riskini azaltmadaki potansiyel koruyucu etkilerini inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen sonuçlar tutarsızdı.



Ancak bazı araştırmacılar birçok çalışmayı analiz etti ve kahve ve çayın çeşitli kanser türlerine karşı birçok koruyucu etkiye sahip olabileceği sonucuna vardı. Wiley tarafından Amerikan Kanser Derneği'nin hakemli dergisinde yayınlanan 'Kahve ve çay tüketimi ve baş ve boyun kanseri riski: Uluslararası Baş ve Boyun Kanseri Epidemiyoloji Konsorsiyumu'nda güncellenmiş bir ortak analiz' makalesi bulguları listeliyor.

Dünyanın dört bir yanından araştırmacılardan oluşan grup, Uluslararası Baş ve Boyun Kanseri Epidemiyoloji Konsorsiyumu ile ilişkili farklı bilim insanları tarafından yapılan 14 çalışmadan elde edilen verileri inceledi.

Çalışmaya katılanlardan ayrıca, günlük/haftalık/aylık/yıllık fincan cinsinden kafeinli kahve, kafeinsiz kahve ve çay tüketimleriyle ilgili anketleri doldurmaları istendi.

9.548 baş ve boyun kanseri hastası ve kanseri olmayan 15.783 kontrolden alınan verileri analiz ettiler. Kahve içmeyenlere kıyasla, günde 4 fincandan fazla kafeinli kahve içen kişilerin baş ve boyun kanseri riskinin %17, ağız kanseri riskinin %30 ve gırtlak kanseri riskinin %22 oranında azaldığını buldular. Ek olarak, 3-4 fincan kafeinli kahve içmek, boğazın alt kısmında kanser olma riskinin %41 oranında daha düşük olmasıyla bağlantılıydı.

"Kahve ve çay tüketimi ve kanser riskinin azalması üzerine daha önce araştırmalar yapılmış olsa da, bu çalışma, kafeinsiz kahvenin bile bazı olumlu etkileri olduğu gözlemi de dahil olmak üzere, baş ve boyun kanserinin farklı alt bölgelerindeki değişen etkilerini vurguladı.

Kahve ve çay alışkanlıkları oldukça karmaşıktır ve bu bulgular kahve ve çayın kanser riskini azaltma üzerindeki etkisine dair daha fazla veri ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu desteklemektedir," Huntsman Kanser Enstitüsü ve Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden kıdemli yazar Yuan-Chin Amy Lee, PhD bir basın bülteninde söyledi.

Benzer şekilde kafeinsiz kahve tüketmek ağız boşluğu kanseri geliştirme riskinin daha düşük olduğunu gösterdi. Çay içmek hipofarenks kanserini %29 oranında azaltır. Öte yandan, günde 1 fincan veya daha az çay içmek, genel olarak baş ve boyun kanseri riskini %9 ve hipofarenks kanseri riskini %27 oranında düşürmektedir. İlginç bir şekilde, 1 fincandan fazla içmek gırtlak kanseri riskinin %38 oranında artmasıyla bağlantılıdır.