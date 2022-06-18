Çayırova istikametinde korkutan kaza!

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18/06/2022

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Çayırova istikametinde korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre;

18.6.2022 tarihinde, saat 20:15 sıralarında, Bafra - Çayırova Anayolu üzerinde, Mehmetçik'te sakin İlhan Yokuşoğlu (E-25), yönetimindeki NE 821 plakalı motosiklet ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Palmiye Restoranın duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İlhan Yokuşoğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

18/06/2022 22:17
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