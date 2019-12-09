Çayırova'da kaza: 1 yaralı...

Bugün saat 07:30 sıralarında Çayırova anayolu üzerinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kazada 36 yaşındaki Musa Koçak yönetimindeki GT906 plakalı aracı ile İskele istikametine seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada Çayırova istikametine seyreden 53 yaşındaki Mithat Oytun yönetimindeki CU560 plakalı araca çarptıktan sonra yine aynı istikametteki 28 yaşındaki Hayriye Senlar yönetimindeki NG352 plakalı araca çarptıktan sonra yoldan çıkıp toprak sete çarparak durdu. Kaza sonucu CU560 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Ahmet Sualp Mağusa Devlet Hastanesi kaldırılarak müşahade altına alındı.

09/12/2019 19:53