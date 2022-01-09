Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 11 eksikle Rizespor deplasmanına çıkan Siyah Beyazlılar, maça etkili başladı. İlk dakikalardan itibaren rakip kalede gol arayan Beşiktaş, 25. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 56'da kaleci Ersin'in boşa çıktığı topta Pohjanpalo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.

İLİŞKİLİ HABERLER

İlk maç, ilk şut, ilk gol!

60. dakikada Süper Lig'de ilk maçına çıkan 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ı bir kez daha öne geçirdi. 68'de bir kez daha sahneye çıkan Pohjanpalo, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-2'ye getirdi.

86. DAKİKADA İKİ KIRMIZI KART

85. dakikada Umuit Meraş'a sert hareketinin ardından Gökhan Gönül, önce ikinci sarı ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ortam bir anda gerilirken, Beşiktaşlı Montero da ikinci sarı kartın ardından oyun dışına gönderildi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 18'e; Beşiktaş ise 29'a çıkardı. Beşiktaş'ın lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 20'ye çıktı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU



MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'daki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre sahaya 5 farklı oyuncu ile çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının fazla yaşandığı siyah beyazlı ekipte, takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli ve Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe de testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Rize'ye gelmedi. Beşiktaş'ın başında sahaya Halim Okta çıktı.

Beşiktaş'ta sarı kart cezasının yanından hasta olan Ghezzal ile birlikte Pjanic, Teixeria, Atiba, Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, N'Koudou kafilede yer almadı. Rize'ye getirilen Salih Uçan ise sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş'ta genç oyuncu Emirhan İlkhan ilk kez Beşiktaş forması ile Süper Lig maçına çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Selim Ay'ın ceza sahsı içerisinde uzaklaştırmak istediği pozisyonda kafa vuruşunda top Batshuayi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

9. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın kafa vuruşunda, üst direğe çarparak oyun alnına dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırmayı başardı.

13. dakikada Güven Yalçın ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Batshuayi'nin sol çaprazda yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu ayakları ile kornere çeldi.

GOL: Batshuayi

25. dakikada VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Baiano'nun ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi'nin vuruşunda top Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 0-1

32. dakikada Umar'ın ceza yayı üzerine yerden pasında Pohjanpalo'nun dönüp vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, direk dibinden filelere gitmekte olan topu yatarak kornere çelmeyi başardı.

39. dakikada hakem Alper Ulusoy'un taç atışını Beşiktaş lehine vermesi üzerine Emirhan İlkhan, topun kendisinden çıktığını belirterek taç atışı el değiştirdi. Taraftarlar ve futbolcular genç oyuncuyu alkışladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Emirhan İlkhan'ın pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Michy Batshuayi vuruşunu yatı. Top üstten auta gitti.

54.'Emirhan İlkhan, çalımlarla topu ceza yayı yakınından kaleye gönderdi. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

GOL: Pohjanpalo

56.' Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta Fernando Boldrin, sağdan topu ceza alanına gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu boşa çıkınca, arka direkte bulunan Joel Pohjanpalo diziyle topu ağlarla buluşturdu.

GOL: Emirhan İlkkan60.' Güven Yalçın, sağdan topu ceza sahasına gönderdi. Emirhan İlkkan, gelişine sert ve düzgün vurdu. Topu ağlarla buluşturdu.

63.' Güven Yalçın, topu ceza sahası içine taşıdı. Erik Sabo'yu şık bir çalımla geçip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Son anda kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı ve gol izni vermedi.

GOL: Pohjanpalo

68.' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Fernando Boldrin ceza sahasına ortaladı. Joel Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda Ersin Destanoğlu topu diziyle çıkardı; ancak dönen topu tamamlayan Pohjanpalo kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ve skora eşitlik geldi.

90. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Emirhan İlkhan'ın vuruşunda Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı son anda eli ile çelmeyi başardı.

90+6. dakikada Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç (Dk.62 Sabo), Baiano (Dk.84 Deniz Hümmet), Boyd (Dk.61 Dabo), Umar (Dk.61 Alper Potuk), Boldrin, Pohjanpalo (Dk.90 emir Han Topçu)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk.63 Serdar Saatçı), Montero, Umut Meraş (Dk.89 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal, Josef, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın (Dk.82 Gökhan Töre), Batshuayi

Goller: Dk.25 Batshuayi (penaltıdan), Dk. 60 Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Dk. 56 ve 68 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kartlar: Dk.86 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor) Dk.86 Montero (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk.79 Baiano, Dk.87 Umar (kulübeden) Dk. 89 Boldrin) (Çaykur Rizespor), Dk.55 Vida (Beşiktaş)

Bu habere tepkiniz:



09/01/2022 20:25