Çaykur Rizespor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Papiss Cisse ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

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09/02/2022

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Çaykur Rizespor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, transferin son gününde yürütülen çalışmalar sonucu tecrübeli santrforun kadroya katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da Kulüp Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Papiss Demba Cisse'ye kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

09/02/2022 09:42
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TAGS: Çaykur, Rizespor, Papiss Cisse,
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