ads

Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ads ads
20/02/2022

ads
ads
ads
Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çaykur Rizespor’umuzun yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz…

Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

20/02/2022 19:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Bülent Korkmaz
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.