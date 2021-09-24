Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

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24/09/2021

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Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Çaykur Rizespor'un açıklaması:

Çaykur Rizespor’umuzun yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu…

Kulübümüz, Bülent Uygun’la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’yla anlaştı.

Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

24/09/2021 20:30
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TAGS: Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu
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