Çaykur Rizespor'dan prim iddialarına yanıt

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Çaykur Rizespor, söz konusu maça özel 1,2 milyon lira prim verileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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08/03/2024

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Çaykur Rizespor'dan prim iddialarına yanıt

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Çaykur Rizespor’da Galatasaray maçı öncesi 1.2 Milyon TL prim verildi.” iddiaları tamamen asılsızdır. Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür. Çaykur Rizespor Kulübü sezon başında belirlemiş olduğu rutin prim uygulamasını sürdürmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizspor, Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak.

08/03/2024 17:35
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TAGS: Çaykur Rizespor, spor
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