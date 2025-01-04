Çaykur Rizespor'dan VAR tepkisi

Çaykur Rizespor'dan VAR tepkisi

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04/01/2025

Çaykur Rizespor'dan VAR tepkisi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, son dakikada atılan golün VAR incelemesinin ardından iptal edilmesi nedeniyle tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de ikinci devre resmen başladı. 18. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi 90+5'te Jurecka'nın golüyle 2-1 öne geçti. Ancak VAR incelemesinin ardından Jurecka'nın ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Çaykur Rizespor maçın ardından ofsayt anını paylaşarak, "Saç tıraşı VAR" mesajını paylaştı.

 

 

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TAGS: Spor, maç, çaykur
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