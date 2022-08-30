Çayönü - İncirli İlkokulu İle Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu Birleştirildi
30/08/2022
Çayönü -İncirli İlkokulu İle Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu Birleştirildi
Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre, Milli eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Çayönü – İncirli İlkokulu ile Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu’ndaki öğrenci sayılarının az olması nedeniyle iki okulun birleştirilmesine karar verildi. Söz konusu okulun adı “Rauf Raif Denktaş İlkokulu” olarak isimlendirilecek.
İşte o karar