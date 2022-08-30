Çayönü - İncirli İlkokulu İle Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu Birleştirildi

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30/08/2022

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Çayönü - İncirli İlkokulu İle Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu Birleştirildi

Çayönü -İncirli İlkokulu İle Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu Birleştirildi

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre, Milli eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Çayönü – İncirli İlkokulu ile Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu’ndaki öğrenci sayılarının az olması nedeniyle iki okulun birleştirilmesine karar verildi. Söz konusu okulun adı “Rauf Raif Denktaş İlkokulu” olarak isimlendirilecek.

İşte o karar

30/08/2022 14:33
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