Çayönü-Güvercinlik anayolunda kazı ve dolgu işlerine başlanıyor

KKTC Karayolları Master Planı kapsamında tamiratına başlanan Çayönü-Güvercinlik arası anayol güzergâhında yarın kazı ve dolgu işlerine başlanıyor.

Karayolları Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların sağlıklı ve usulüne uygun yapılabilmesi için konu güzergahtaki trafik yarından 30 Nisan tarihine kadar alternatif yol güzergâhından sağlanacak.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.