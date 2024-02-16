Çayönü’nde Çocuk Parkı, Dinlenme ve Piknik Alanı Projesi”nin temelleri atıldı

Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı Çayönü köyünde “Çocuk Parkı, Dinlenme ve Piknik Alanı Projesi”nin temelleri bugün atıldı.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Çayönü köyümüzde halkımızın hak ettiği bir yatırımın daha temelini bugün itibariyle attık. Yaklaşık 3.5 dönümlük bir alanı piknik alanı, dinlenme alanı ve çocuk parkı olarak düzenliyoruz. Hedefimiz 8 Nisan’da projeyi bitirmek bölgemize hayırlı olsun.” dedi.