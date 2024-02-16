Çayönü’nde Çocuk Parkı, Dinlenme ve Piknik Alanı Projesi”nin temelleri atıldı

ads ads ads ads
16/02/2024

ads
Çayönü’nde Çocuk Parkı, Dinlenme ve Piknik Alanı Projesi”nin temelleri atıldı

Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı Çayönü köyünde “Çocuk Parkı, Dinlenme ve Piknik Alanı Projesi”nin temelleri bugün atıldı.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Çayönü köyümüzde halkımızın hak ettiği bir yatırımın daha temelini bugün itibariyle attık. Yaklaşık 3.5 dönümlük bir alanı piknik alanı, dinlenme alanı ve çocuk parkı olarak düzenliyoruz.  Hedefimiz 8 Nisan’da projeyi bitirmek bölgemize hayırlı olsun.” dedi. 

16/02/2024 15:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Çayönü’nde Çocuk Parkı, Dinlenme, Piknik Alanı Projesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.