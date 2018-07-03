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Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri 6 Temmuz’da…

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03/07/2018

Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri 6 Temmuz’da…
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 Avrupa Komisyonu’nun desteği ile AB Bilgi Merkezi tarafından caz atölye çalışması ve caz konseri düzenleniyor.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, caz atölye çalışması, 6 Temmuz Cuma günü 14.00 – 19.30 saatleri arasında Ledra Art Müzik ve Güzel Sanatlar Stüdyosu’nda yer alacak.

Caz konseri ise, aynı gün 20.30 – 22.00 saatleri arasında Selimiye Meydanı’nda HASDER bahçesinde gerçekleşecek. 

Her yaş, her müzik aleti ve her seviyeye açık olduğu bildirilen etkinliğe kayıt için [email protected] ile 228 25 77 numaralı telefona başvurulabilecek.

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TAGS: caz atölye çalışması ve caz konseri, AB Bilgi Merkezi, Ledra Art Müzik ve Güzel Sanatlar Stüdyosu
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