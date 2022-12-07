CB Gençlik Gücü, Tolga Güçsoy ile anlaştı

China Bazaar Gençlik Gücü takımın başına Tolga Güçsoy'u getirdi.

Niyazi Göksun ile yolların ayrılmasından sonra A2 Antrenörü Hakan Altın ile devam etmek isteyen yeşil beyazlılarda Altın'ın olumsuz cevabı karşısında arayışlara hız verildi.

Göçmenköy'de iki hafta görev yaptıktan sonra ayrılan Tolga Güçsoy ile yapılan görüşmede anlaşmaya varıldı.

Teknik direktörlük diploması bulunmayan Güçsoy ile sportif direktör göreviyle Ahmet Zaifoğlu teknik heyette yer alacak. Yardımcı antrenörlük görevini Tağmaç Kinsiz yürütecek.

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07/12/2022 10:00