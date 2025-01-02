CB Gençlik Gücü'nde Dumbuya ve Fofana ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de ilk yarıda istediği sonuçları alamayan China Bazaar Gençlik Gücü'nde iki yabancı futbolcu Abu Dumbuya ve Muhammed Cherif Fofana ile yollar ayrıldı.

Teknik direktör Turan Altay'ın raporu doğrultusunda Oumar Dioff'un takımda kalması, iki futbolcunun yerine kanat forvet ve hücuma yönelik orta alan futbolcusunun transferi konusunda görüşmeler yapıldı. Geçtiğimiz sezon Erzurumspor'da forma giyen Mikhail Rosheuvel ülkemize getirildi. Çetinkaya'dan Mustafa Kemal Atlar ile prensip anlaşmasına varılırken üç yabancı ismin ofansif özellikte olması planlanıyor.