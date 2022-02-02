CB GG rahat kazandı: 38-27

Hentbol büyük erkekler ligine dün akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi

Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada büyük erkekler mücadelesinde CB GG ile MGA takımları karşı karşıya geldi.

Maçın ilk devresini rakibi MGA önünde 19-12 önde kapatan CB GG ikinci devrede yine etkili oyununu sürdürerek sahadan 38-27 galip ayrıldı. CB GG’de Samet 9 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.

Hentbol büyük erkekler ligine bu akşam UKÜ – Alayköy karşılaşması ile devam edilecek. CIU Arena’da oynanacak olan karşılaşma saat 18:30’da başlayacak.

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02/02/2022 11:23