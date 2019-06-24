Zerrin Özer'den yeni açıklama

Kendinden 27 yaş küçük olan Murat Akıncı ile evlendikten sonra ortaya çıkan dolandırıcılık iddiaları sonrası boşanma işlemlerini başlatan Zerrin Özer'den yeni hamle geldi. Geçtiğimiz pazar günü Zekeriyaköy'deki evinde Murat Akıncı'yla (34) evlenen, daha sonra eşi hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarıyla boşanma kararı alan ve uzaklaştırma için başvuruda bulanan Zerrin Özer (61) Instagram hesabından menajer Kemal Aslan ve süreçli ilgili açıklama yaptı.

Özer konuyla ilgili şunları söyledi:

"Canımdan çok sevdiğim dostlarım, hepinizin bildiği gibi son zamanlarda talihsiz olaylar yaşamaktayım. Beni son derece üzen bu olayları sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışırken ve ivedilikle boşanma işlemlerini yürüttüğüm bu dönemde, menajerim Kemal Aslan ile ilgili olumsuz bir takım yorumların da beni üzdüğünü siz sevenlerimle paylaşmak isterim."

İyi niyetinden asla şüphe etmediğim değerli dostum,menajerim ve açıklamaları bilgim dahilinde olan Kemal Aslan’ın hali hazırda çok sıkıntılı olan bu süreçte, evlilik kurumuna olan saygısından yaptığı yapıcı yorumlar ve bilgilendirmeler maalesef yanlış anlaşılmıştır."

Yapmış olduğum evlilikten kaynaklanan iddiaları Kemal Bey gibi diğer yakın dostlarımda şaşkınlık içerisinde izlemektedir. Bu nedenle hiçbir zaman desteğini tarafımdan esirgememiş olan Kemal Aslan’ın bu konuda daha fazla incitilmemesi için siz sevenlerim ve değerli basın mensubu arkadaşlarımın anlayışını rica ediyorum."

Her zaman olduğu gibi başımın üzerinde yeri olan ve benimle ilgili konularda hassasiyetini bildiğim ve fikirlerine son derece saygı duyduğum Siz Canlarım...Rabbim sizleri korusun. Teşekkür ederim...Saygılarımla.