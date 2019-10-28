Fenerbahçe'de 17 yıllık rüya gerçek oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Yüksek Divan Kurulu toplantısında Kenan Evren Lisesi arazisinin 49 yıllığına kiralandığını duyurması ile 17 yıllık bekleyiş son buldu.

Sarı-lacivertli yönetim, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolde bu alana karşılık 3 okul, 1 spor salonu yapmayı vadetmiş, sözünü tutmasına rağmen arazinin üst kullanım hakkını elde edememişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokratik engellerin aşılmasında yardımcı oldu. Şimdi gözler araziyle ilgili yapılacak projelere çevrildi. Kenan Evren Lisesi arazisi için Fenerbahçe'nin elinde 21 bin metrekare inşaat imar izni bulunuyor.

Aziz Yıldırım döneminde araziye otel, AVM, iş merkezi ve otopark gibi kulübe kalıcı gelirler sağlayacak projeler yapılması görüşülmüştü. Ancak mevcut yönetim konuyla ilgili henüz karar vermedi.

(Sabah)

28/10/2019 10:09