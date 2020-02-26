Dolar, Türk Lirası karşısında son 9 ayın en yüksek seviyesini gördü

Türk Lirası'nın ABD doları karşısındaki değeri, son dokuz ayın en düşük seviyelerine düştü.

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26/02/2020

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Dolar, Türk Lirası karşısında son 9 ayın en yüksek seviyesini gördü

Düşüşün Koronavirüs'ün yayılması ve Suriye'deki krizin yatırımcılarda yarattığı kaygıdan kaynaklandığı bildiriliyor.

Koronavirüs salgınının dünyaya yayılması küresel piyasalara baskı yaparken Türk Lirası da bu satış baskısından etkileniyor.

Dolar dün sabah 6.07 seviyesine kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla bu sabah 9 ayın zirvesinde seyrini sürdürdü. Kur gün içinde 6.1628'e kadar yükseldi.

26/02/2020 17:24
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