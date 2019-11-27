Pompeo’dan S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'da basın toplantısı düzenledi. Pompeo'ya Türkiye’nin S-400 sistemini test ettiği haberleri de soruldu.



Mike Pompeo, gelişmeyi "kaygı verici" olarak niteledi. Pompeo ayrıca, Türkiye ile müzakereleri hala sürdürdüklerini de dile getirdi.



Soruna çözüm bulunacağı konusunda umutlu olduklarını söyledi. Pompeo, "S-400 sisteminin tam olarak operasyonel hale getirilmesi adımından uzaklaştığını görmek istediğimizi Türkiye'ye net şekilde ilettik" dedi.

27/11/2019 09:28