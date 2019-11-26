Vasiliko bölgesinde yapılan arazi istimlaklarının maliyeti 85 milyon euro

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Vasiliko’da bir enerji merkezi meydana getirilmesi için gerçekleştirilen arazi istimlaklarının Rum Yönetimine maliyeti konusunda açıklama yaptığı belirtildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre Lakkotripis, Rum Ekologlar Hareketi milletvekillerinden Haralambos Theopemtos’un ilgili sorusuna yanıtında, Vasiliko bölgesinde bir enerji merkezi meydana getirilmesi için gerçekleştirilen arazi istimlaklarının Rum Yönetimine yaklaşık 85 milyon Euro’ya mal olduğunu veya mal olmasının hesaplandığını söyledi.

Lakkotripis ilgili soruya yanıtında, 2003 yılından bu yana bölgede gerçekleştirilen arazi istimlaklarıyla ilgili detaylar da verdi.

26/11/2019 16:26