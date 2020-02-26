Meryem Uzerli'nin mücevherinin 2 koruması var

Meryem Uzerli, Berlin Film Festivali’ne dünyaca ünlü mücevher markası Bvlgari’nin 100 bin Euro’luk (665 bin TL) takımıyla katıldı. Kendisine markanın 2 güvenlik ekibi de eşlik etti. Meryem Uzerli davetin sonunda takıları güvenliğe teslim etti. Oyuncunun bu tanıtım karşılığında yüklü bir ücret aldığı konuşuluyor.

Berlin'e yeni estetik

Meryem Uzerli, Berlin Film Festivali’nde taktığı 665 bin TL’lik mücevheri kadar yeni çenesiyle de dikkat çekti.

Estetiklerini Amerika-Los Angeles’taki Dr. Simon Ourian’a yaptıran oyuncudaki son değişiklik verdiği pozlarda ortaya çıktı. Meryem Uzerli son 5 yılda dudak, yanak, çene dolgusu, göğüslerine ise silikon yaptırdı. Hiç estetiği olmadığını söyleyen oyuncu “Peki doktor Simon’a neden gidiyorsunuz?” sorusuna da şu cevabı vermişti:

Özel bir kremi var. Ondan sürüyorum. Yüzüme çok iyi geliyor.

26/02/2020 15:33