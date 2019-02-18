Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mülteciler konusunda en büyük yükü Türkiye'nin taşıdığını söyledi. "3-4 ay evvel İstanbul'a gittim, uzun zamandır ziyaret etmemiştim" diyen Peskov, "Gözüme bir şey çarptı. İstanbul Arapça konuşmaya başlamış. Mesela Miami Amerika, ama İngilizce konuşan yok" ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mülteciler konusunda en büyük yükü Türkiye'nin taşıdığını söyledi. "3-4 ay evvel İstanbul'a gittim, uzun zamandır ziyaret etmemiştim" diyen Peskov, "Gözüme bir şey çarptı. İstanbul Arapça konuşmaya başlamış. Mesela Miami Amerika, ama İngilizce konuşan yok" ifadesini kullandı.

Bir de tabii ki İdlib meselesi var. Burada Soçi'de eylül ayında bir mutabakat yaptık. Maalesef, belli sebeplerden dolayı şu ana kadar yerine getirilemedi. O bölgeden Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne devamlı olarak saldırılarda bulunuyorlar. Halbuki bu saldırıların önlenmesi Türkiye'nin sorumluluğu. Bu çok net. Tabii ki mevcut olan zorlukları anlayışla karşılıyoruz ancak mutlaka bir çözümün bulunması lazım.

'HER TÜRLÜ TERÖRE KARŞIYIZ'

Biz her türlü teröre karşıyız ve terörle mücadele eden tüm ülkelerin hakkını tanıyoruz. Biz de terörden çok acı çeken bir ülkeyiz. Onun için Türkiye'nin bu endişelerini anlayışla karşılıyoruz. Diğer taraftan asırlar boyunca Kürtler Suriye topraklarında yaşadı, yaşama hakkı da var. Bu hakkın Suriye'nin gelecekteki oluşumunda mutlaka muhafaza edilmesi lazım.

'ABD DÜNYANIN EN ÖNGÖRÜLEMEZ ÜLKESİ HALİNE GELDİ'

ABD dünyanın en öngörülemez ülkesi haline geldi. Mesela bizim başkan başkandır, dediğini yapar ve yaptırır. Amerika çok derin bir iç kriz halinde, yaşadıkları zorlukları anlayışla karşılıyoruz ama sabırsız bir şekilde de bekliyoruz. Genel yaklaşım aynı, iyimserlik için bir sebep yok, belirsizlik tedirgin ediyor. Ve bu durum Suriye'deki krize genel çözüme de hiç yardımcı olmuyor.

‘TÜRKİYE EN BÜYÜK YÜKÜ TAŞIYAN ÜLKE'

İnsani durum çok önemli. Bir taraftan Türkiye en büyük yükü taşıyan ülke. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi Avrupa'dan Türkiye'ye çok az bir para gitti, yaptığı masraflara kıyasla. Tabii bu insani boyut Türkiye için önemli. 3-4 ay evvel İstanbul'a gittim, uzun zamandır ziyaret etmemiştim. Gözüme bir şey çarptı. İstanbul Arapça konuşmaya başlamış. Mesela Miami Amerika, ama İngilizce konuşan yok.