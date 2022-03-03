CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

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03/03/2022

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CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

Kiev’de dün gece yaşanan büyük patlamalar, CBS Muhabiri Charlie D’Agata’nın canlı yayınında kameralara yansıdı.

Tecrübeli muhabir, arka tarafında ve uzaklarda gerçekleşen patlamayı önce bir şimşek sandı.

Patlamanın sesinin yayın ekibine ulaşması saniyeler sürdü.

Biggest blasts we've ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv #cbsnews @charliecbs @cbsnews pic.twitter.com/leIfTrdnXx

— Justine Redman (@redmanjustine) March 3, 2022
03/03/2022 08:49
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TAGS: Kiev
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