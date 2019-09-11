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Minik Futbolcular Final için Oynayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U12 Futbol Ligi’nde yarı final karşılaşmaları bugün oynanacak.

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11/09/2019

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Minik Futbolcular Final için Oynayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U12 Futbol Ligi’nde yarı final karşılaşmaları bugün oynanacak.

KTFF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U12 Futbol Ligi’nde yarı final müsabakaları bugün oynanacak. Geçtiğimiz gün oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova, Değirmenlik ve Göçmenköy U12 Takımları adlarını yarı finale yazdırmayı başarmıştı. Bugün Yenicami ile Merit Alsancak Yeşilova ve Değirmenlik ile Göçmenköy, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda final vizesi karşı karşıya gelecek.

Yarı final programı şöyle:

Değirmenlik-Göçmenköy (17.00-Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı)

Yenicami-Merit Alsancak Yeşilova (18.00-Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı)


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TAGS: KTFF, U12 Ligi, Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova, Göçmenköy, Değirmenlik, yarı final
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