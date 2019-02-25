Çalışma Dairesi: İnşaat faaliyete kapatılmıştır

Dün yaşanan iş kazasıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nde açıklama yapıldı.

İnşaatta ölümlü kaza sonrasında da devam eden faaliyetlerin olay yerine giden Çalışma Dairesi müfettişlerince hemen durdurulduğu vurgulanan açıklamada, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Dün saat 14.00 sıralarında Gönyeli’de yaşanan iş kazasında 29 yaşındaki Beyazit Temiz isimli işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nden açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamanın kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yapıldığı ifade edilen açıklamada, Çalışma Dairesi müfettişleri olay yerine gidinceye kadar işveren firmanın, iş kazasına rağmen beton dökme işlemine devam ettiği belirtildi.

Çalışma Dairesi müfettişlerinin inşaat alanına gider gitmez inşaat faaliyetini hemen durdurduğu vurgulanan açıklamada, inşaatın da faaliyete kapatıldığı dile getirildi.

Açıklamada, “Çalışma Dairesi müfettişlerinin iş kazası geçiren işçinin hayatını kaybetmesinin ardından ilgili inşaatın faaliyetlerini sürdürmesine izleyici kaldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Çalışma Dairesi’nin olay ile ilgili tahkikatı devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur” denildi.