“Kadın Filim Günleri 2018-2019” başlıyor

Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen “Kadın Filim Günleri 2018-2019”, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü nedeniyle 26 Kasım Pazartesi günü başlıyor.



Ara bölgedeki Goethe Enstitüsü’nde yer alacak film günleri, “678” isimli filmin gösterimiyle başlayacak. Açılış töreni saat 18.00’de yapılacak.



Açılış törenine, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Menejeri Tiziana Zennaro da katılacak.



10 Aralık Pazartesi ise İnsan Hakları Günü ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Mücadele Kampanyası anısına “Banaz: A love story” filmi gösterilecek. Saat 17.30’da başlayacak film gösteriminin ardından iki toplumdan sivil toplum örgütleri, kampanyanın Kıbrıs ayağının etki ve sonuçlarını ele alacak.



17 Aralık Pazartesi saat 17.30’da ise Uluslararası Mülteci Günü nedeniyle “A Thousand Girls Like Me” gösterilecek.



Filmler, orijinal dillerinde ve İngilizce alt yazıyla gösterilecek.















