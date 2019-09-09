Filenin Sultanları, Avrupa İkincisi

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı son dünya şampiyonu Sırbistan'a karşı oynadığı finali, altın set sonucunda 3-2 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

2019 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Ankara'nın ev sahipliği yaptığı final mücadelesinde Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, altın set sonucunda maçı 3-2 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. Avrupa Şampiyonası’nda tarihinde ikinci kez final oynayan Türkiye, bu sonuçla yine gümüş madalyada kaldı.