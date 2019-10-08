Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu 5. Dönem Eğitim Çalışmalarına Başladı

Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu’nun, 5. Dönem eğitim çalışmalarına Marksist Felsefe dersi ile başladığı açıklandı.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan açıklamaya göre, dün Girne'de gerçekleştirilen ilk derste açılış konuşmasını yapan Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreteri Hasan Tezbaşar, devrimci pratik ile devrimci teorinin önemine vurgu yaptı.

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği altında kurulan Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu, üyelerin ideolojik eğitimini hedefleyen toplamda 10 derslik bir program içeriyor.



08/10/2019 15:26