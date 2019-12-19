Turnuva, Ziya Rızkı’nın 100’üncü doğum yılı anısına oynanacak
“Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası”nın birinci turu merhum Ziya Rızkı’nın 100’üncü doğum yılı anısına yapılacak.
19/12/2019
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“Bir Hayalim Var!” projesi kapsamında, bölge okullarından satranççıların da katılacağı “Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası”nın birinci turu merhum Ziya Rızkı’nın 100’üncü doğum yılı anısına yapılacak.
Ziya Rızkı Vakfı Başkanı Ceyhun Birinci’nin açıklamasına göre etkinliğin açılış töreni Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu satranç odasında, cumartesi günü saat 10.30’da yapılacak.