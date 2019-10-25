Oktay: Harekat başarıyla sonuçlandırılmıştır

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'da düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'nde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Oktay, "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez" dedi.

​Oktay, "Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır" diye konuştu.

25/10/2019 12:24