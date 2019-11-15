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Madende siyanür kullanımı iki toplumlu ektkinlikle protesto edilecek

“Skouriottisa Maden” bölgesinde siyanür kullanılmasının “iki toplumlu” etkinlikle protesto edileceği belirtildi

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15/11/2019

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Madende siyanür kullanımı iki toplumlu ektkinlikle protesto edilecek

Haravgi gazetesi, aralarında AKEL, Çevre Örgütleri Federasyonu ve Ekologlar gibi 12 örgüt ve partinin, “Skouriottisa”  bölgesindeki madenlerde siyanür kullanılmasını protesto edeceklerini yazdı.
Gazete, protesto etkinliğinin 23 Kasım tarihinde “Ledra Yolu’nda” (Uzun Yol) gerçekleştirileceğini belirtirken, etkinliğin saati veya katılacak Kıbrıslı Türk dernek veya örgütlerine ilişkin herhangi bir bilgiye ise yer vermedi.

15/11/2019 15:37
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TAGS: haber, kıbrıs, maden, siyanür, protesto
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