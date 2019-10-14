Japonya’da tayfun nedeniyle ölenlerin sayısı 40’a yükseldi

Japonya’yı hafta sonu etkisi altına alan Hagibis Tayfunu’nun neden olduğu afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a çıktı.

Sivil savunma güçleri, polis ve itfaiye yetkilileri, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100’den fazla kişinin yaralandığını, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, tayfun nedeniyle 17 bölgede 38 bin civarında kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Henüz evlerine dönemeyen kişilerin, afet mağdurları için tahsis edilen okul gibi yerlerde kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, Tokyo ve civar bölgelerde hala 56 bin 800 haneye elektrik verilemediğini belirtti.

Tohoku Elektrik Enerjisi Şirketi de Miyagi, Iwate, Fukuşima ve Niigata’da 5 bin 600 evin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Japonya Başbakanı AbeŞinzo, kabine üyelerine, yerel makamlardan talep beklemeden tayfundan etkilenen bölgelerdeki elektrik ve su sistemleri gibi altyapının bir an önce onarılması, gıda, su ve diğer malzemelerin tedarik edilmesi talimatını verdi.

Meteoroloji birimi, Hagibis’in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümet, cumartesi 6 bölgeyi vuran ve dün itibarıyla etkisini azalan Hagibis Tayfunu nedeniyle 27 bin askerin ve diğer ekiplerin, kurtarma operasyonlarında görevlendirildiğini açıklamıştı.

Hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

14/10/2019 11:29