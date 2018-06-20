Volkswagen'den çok önemli hamle

Alman otomotiv devi Volkswagen kamyon ve otobüs biriminin adını Traton Grup olarak değiştirdi.

TİCARİ araç segmentinde küresel büyüme için fon toplamaya hazırlanan otomotiv devi Volkswagen aldığı son karar ile kamyon ve otobüs biriminin adını Traton Grup olarak değiştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni ismin ticari araç segmentinde yeni bir marka bilincini güçlendirmeye yardımcı olacağı ifade edildi. Şirket bu alanda Daimler ve Volvo ile rekabet etmek için MAN ve Scania birimlerini de birleştiriyor.

Volkswagen salı günü yaptığı açıklamada da ticari araç segmentinde Ford Motor ile ortaklık kurma arayışı içerisinde olduğunu duyurmuştu.