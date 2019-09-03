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ABD ile Taliban Afganistan'da anlaştı

ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile 'prensipte' varılan anlaşma uyarınca, ABD'nin 20 hafta içinde Afganistan'dan 5.400 askerini çekeceğini duyurdu

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03/09/2019

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ABD ile Taliban Afganistan'da anlaştı

Halilzad anlaşmayla ilgili Afgan liderleri bilgilendirdikten sonra, ayrıntıları ilk defa Tolo News televizyon kanalına verdiği röportajda paylaştı ve nihai onayın da ABD Başkanı Donald Trump'tan geleceğini söyledi.

Halilzad'ın röportajı televizyonda yayınlandığı sırada Afganistan'ın başkenti Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi.

En az beş sivilin öldüğü ve onlarca sivilin de yaralandığı saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban hedeflerinde yabancı birlikler olduğunu duyurdu.

Saldırının yaşandığı bölge, yabancıların yaşadığı bir yerleşim bölgesi. Taliban, silahlı militanların da dahil olduğunu söyledi.

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TAGS: afganistan, abd, taliban
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