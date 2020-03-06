KTAMS, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik etkinlik düzenliyor

(KTAMS), bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik etkinlik düzenliyor.

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06/03/2020

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KTAMS, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik etkinlik düzenliyor
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik etkinlik düzenliyor.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın yazılı açıklamasına göre, Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu ile Prof. Dr. Fatma Güven’ın konuşmacı olacağı etkinlik, bugün saat 14.00’te KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda yapılacak.
Bengihan, etkinliğe tüm kadın üyelerin ve halkın davetli olduğunu kaydetti.

06/03/2020 10:52
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