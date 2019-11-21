Libya açıklarında göçmen botu alabora oldu: 67 ölü

Akdeniz’de Libya açıklarında alabora olan göçmen botundaki 67 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

ads
21/11/2019

ads
Libya açıklarında göçmen botu alabora oldu: 67 ölü

İtalyan ANSA ajansının Akdeniz’i geçmeye çalışanlara bağımsız acil yardım desteği sunan “Alarmphone” isimli internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Libya’ın başkenti Trablus açıklarında yeni bir göçmen trajedisi yaşandı. 

30 göçmen kurtarıldı

Alarmphone’u arayan bir balıkçı Libya açıklarında yaşanan olayı aktararak göçmenlerden 30'unun kurtarıldığını 67'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları ise ifadelerinde, balıkçıların yerel saatle 17.00 sularında Trablus açıklarında sönmüş bir bot ve çevresinde denize düşmüş çok sayıda göçmen bulduğunu dile getirdi.

Balıkçıların, Libya Sahil Güvenlik güçlerini yardım için aradıkları ancak ulaşamadıkları da ifade edildi.

21/11/2019 09:35
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, libya, göçmen, akdeniz
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.