Dövizde son durum? 16 Ocak 2020

Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...

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16/01/2020

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Dövizde son durum? 16 Ocak 2020

TC Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklanacağı yeni günde dolar/TL, bankalararası piyasada 5,88 seviyesinde yer alıyor. 

Euro/TL ise 6,55'te işlem görüyor.

Sterlin ise 7,66 seviyesinde yer alıyor.

PİYASALAR BUGÜN TCMB FAİZ KARARINI İZLEYECEK

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında dün gece imzalanan ticaret anlaşmasının dünya ekonomisi ve piyasalara üzerindeki etkisi tartışılırken; yurt içinde TCMB'nin faiz kararı bekleniyor. 

16/01/2020 09:38
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