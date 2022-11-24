Çebi: Zarar ziyanlar ödenmesse haklarımızı mahkemede arayacağız!

Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, Karpaz'da devletin koruma altına aldığı eşeklerin, çiftçilerin arazilerine zarar verdiğini ve bu zararlardan dolayı çiftçilerin iflasın eşiğine geldiğini belirtti. Çebi "Devletin Koruma altına almış olduğu eşşeklerin vermiş olduğu Zarar Ziyanlar ödenmesse haklarımızı mahkemede arayacağız" ifadelerini kullandı.

Çebi'nin açıklaması şöyle:

Değerli Karpaz halkı Devletin Yasa ile Koruma altına almış olduğu eşekler yıllardır ekili arazilerimize büyük zararlar vermektedir. Mazot ,Gübre ve diğer giderlerimizde çok büyük artışlar olmuştur. Çiftçiler olarak bu maliyetletin yanında bir de sayıları çoğalan eşeklerin vermiş olduğu zararlardan dolayı çiftçilerimiz iflasın eşiğine gelmiştir. Çiftçiler olarak bu yıl Tarım Bakanlığına zarar ziyanlarımızın tesbitinin yapılması için arazisi zarar gören çiftçilerimiz Bakanlığa Nisan 2023 tarihinde yazılı olarak müraccat etsinler. Devletin Koruma altına almış olduğu eşeklerin vermiş olduğu Zarar Ziyanlar ödenmesse haklarımızı mahkemede arayacağız. Önemle Duyurulur .

Dursun ÇEBİ Karpaz Koruma Derneği Başkanı

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24/11/2022 14:03