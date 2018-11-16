'Cebindeki son parayla benzin alan evsiz adam hikayesi düzmece'

Hatta bu hikaye evsiz adam için bir yardım kampanyasının başlamasına ve 400 bin doların toplanmasına kadar vardı.

Ancak şimdi Amerikalı savcılar bu hikayenin tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu söylüyor.

Kate McClure ve Mark D'Amico çifti, bir gece ıssız bir yolda kalan Kate McClure'e cebindeki son parayla yardım ettiği gerekçesiyle eski donanma subayı Johnny Bobbitt için 400 bin dolar topladıkları bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Bu hikayenin internette uyandırdığı ilgi, evsiz Bobbitt'in Kate McClure'e gelene kadar arabanın kapılarını kitleyip beklemesi gerektiğini söylediğine kadar farklı detayların anlatılmasına yol açmıştı.

Bu üçlü radyolardan televizyon kanallarına birçok medya kuruluşunda hikayelerini anlattı.

Yaz aylarında ise bu üçlünün arası Johnny Bobbitt'in, çiftin kendisi için topladığı 400 bin doları kendisine vermediği ve bu parayı tatillerde harcadığı gerekçesiyle dava açması yüzünden bozulmuştu.

Ancak Perşembe günü New Jersey'de bir basın toplantısı düzenleyen Savcı Scott Coffina, kampanyaya ilham veren bu hikayenin tamamen yalan olduğunu açıkladı.

O yüzden Kate McClure ve Mark D'Amico çifti ile Johnny Bobbitt'e şimdi aynı suçlama yöneltiliyor: Kandırma ve komplo ile hırsızlık yapmak.

Savcılar, bu planın kampanya başlatılmadan bir ay önce planlandığı görüşünde.

Suçlu bulunmaları halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

Kate McClure, Mark D'Amico, Johnny Bobbitt

'Fotoğraf tanıştıkları gece çekildi'

GoFundMe internet sitesinde evsiz Bobbitt için Kasım 2017'de bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya için Kate McClure ve Bobbitt'in iddia edilen geceye dair bir fotoğrafı eşlik etmişti.

Savcılar ise McClure ve Mr D'Amico çiftinin bir gazinoya gittiğini, bu gazinoya yakın bir köprüaltında yaşayan Bobbitt ile bu şekilde tanıştıklarını ve fotoğrafı da tanıştıkları gece çektiklerini söylüyor.

Bobbitt şu an gözaltında, çift ise 24 Aralık'ta gerçekleşecek duruşmaya kadar serbest.

Savcı yaptığı açıklamada gerçekten de evsiz ve uyuşturucu bağımlısı olan Bobbitt için üzüldüğünü; ancak Bobbitt'in de hikayeyi katıldığı etkinliklerde anlatması dolayısıyla çift kadar suçlu olduğunu dile getirdi.

GoFundMe sitesi ise yaptığı açıklamada kampanyaya katkıda bulunanların paralarının geri verileceğini söyledi.

Hikayenin yalan olduğu nasıl ortaya çıktı?

Johnny Bobbitt geçtiğimiz yaz aylarında çifte karşı kendi adına topladıkları yaklaşık 400 bin doları lüks tatillerde harcadıkları gerekçesiyle dava açmıştı.

Bobbitt, "dolandırıcılık ve komplo" suçlamalarıyla çifti Philadelphia eyaletinde mahkemeye verdi.

Bobbitt basına yaptığı açıklamada 28 yaşındaki McClure ile 39 yaşındaki sevgilisi D'Amico'nun parayla Las Vegas ve Florida'da tatil yaptığını ve BMW marka bir otomobil satın aldıklarını söylemişti.

Çift destekte bulunanlara, paranın Bobbitt adına açılan iki vakfa yatırılacağını, bir kısmıyla da Bobbitt'in parayı yönetmesine yardım edecek olan avukat ve danışmana ödeme yapılacağını duyurmuştu.

Toplanan paralarla Bobbitt'e bir ev ve 1995 model bir pikap alınması da planlanıyordu. Ancak çift evsiz adama bunun yerine bir karavan aldı. Ruhsatı kendi adlarına yapan çift aracı da D'Amico'nun ailesinin arazisine park etti.

Bobbitt çiftin daha sonra bu karavanı da sattığını, paranın bir kısmıyla kumar oynadıklarını ve ona yardım parasına dair kayıtları vermeyi reddettiklerini iddia etti.

Çift ise Bobbitt'i verdikleri parayı uyuşturucuya harcamakla suçladı.

Bobbitt'in avukatlarından Jacqueline Promislo, çiftin Bobbitt için yaklaşık 75 bin dolar harcadığını tahmin ettiklerini söyledi.

New Jersey'deki mahkeme ise çifti paraları adama geri ödemeye mahkûm etti.

Ancak şimdi olayın rengi bambaşka bir hal aldı.

Gazi olarak Amerikan ordusundan ayrılan Bobbitt, küçük erkek kardeşi ile birlikte sokaklarda yaşamaya devam ediyor.